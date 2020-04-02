Сразу в 29 регионах России выявлены новые случаи коронавируса

2 Апр 2020 2020-04-02T11:59:01+03:00

Все зараженные были увезены в больницы и изолированы. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, новые случай заболевания выявлены сразу в 29 регионах России.

Наибольший рост количества инфицированных зафиксирован в Москве - 595 человек, в Подмосковье – 43 пациента, и в Санкт-Петербурге – 22 человека.

Далее в Калининградской области – 7 зараженных, в Пермском крае так же 7 новых случаев, в Ставропольском и Красноярском краях по 5 заболевших коронавирусом. В Липецкой, Иркутской, Ростовской и Мурманской областях по 4 случая.

Также в Вологодской области выявлено 3 новых случая, по 2 пациента в Северной Осетии, Коми, ЯНАО, Марий Эл и Башкирии. В Адыгее, Алтайском крае и Белгородской области по одному заболевшему.

На данный момент число зараженных коронавирусом в России достигло 3 548. Сообщает kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU