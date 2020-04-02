В Казани "четырнадцатая" сбила пешехода-нарушителя
Наезд на 50-летнего прохожего произошел 1 апреля в 21.30 на улице Дорожной в поселке Нагорный Советского района столицы республики. По предварительным данным, 32-летний водитель ВАЗ-21140 не выбрал безопасную скорость и не успел затормозить, когда на дорогу вышел 50-летний мужчина.
Пешеход получил тяжелые травмы, его госпитализировали. Во время составление протокола осмотра места происшествия выяснилось, что мужчина переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, сообщили в Госавтоинспекции Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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