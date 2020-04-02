2020-04-02T10:08:06+03:00
Происшествия

В Казани "четырнадцатая" сбила пешехода-нарушителя

Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали
Лика ИСАЕВА
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На месте наезда работали сотрудники Госавтоинспекции КазаниНа месте наезда работали сотрудники Госавтоинспекции Казани
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Наезд на 50-летнего прохожего произошел 1 апреля в 21.30 на улице Дорожной в поселке Нагорный Советского района столицы республики. По предварительным данным, 32-летний водитель ВАЗ-21140 не выбрал безопасную скорость и не успел затормозить, когда на дорогу вышел 50-летний мужчина.

Пешеход получил тяжелые травмы, его госпитализировали. Во время составление протокола осмотра места происшествия выяснилось, что мужчина переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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