В Казани "четырнадцатая" сбила пешехода-нарушителя

2 Апр 2020 2020-04-02T10:08:06+03:00

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Наезд на 50-летнего прохожего произошел 1 апреля в 21.30 на улице Дорожной в поселке Нагорный Советского района столицы республики. По предварительным данным, 32-летний водитель ВАЗ-21140 не выбрал безопасную скорость и не успел затормозить, когда на дорогу вышел 50-летний мужчина.

Пешеход получил тяжелые травмы, его госпитализировали. Во время составление протокола осмотра места происшествия выяснилось, что мужчина переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU