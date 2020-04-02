В Татарстане штрафом наказали еще одну "сплетницу" за слухи о коронавирусе

2 Апр 2020 2020-04-02T09:46:07+03:00

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В Альметьевске несколько дней назад распространилась аудиозапись о том, что в городе большая часть врачей местной ЦРБ заражена коронавирусной инфекцией из-за того, что у пациентки медучреждения оказался положительным тест на болезнь. Автор записи ссылалась на личный разговор с соседкой, супругой одного из врачей больницы.

На поиски автора фейка отправились сотрудники правоохранительных органов.

Женщину нашли в том же подъезде, где живет тот самый врач, с чьей женой якобы по душам откровенно поговорила 47-летняя "сплетница". Когда на пороге ее квартиры появились стражи прядка, то вину свою женщина признала полностью. Но раскаяние не помогло - за распространение фейковой новости жительницу Альметьевска городской суд оштрафовал ее на 30000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU