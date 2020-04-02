2020-04-02T08:47:07+03:00
Общество

В Чувашии открыли понтонную переправу через реку Сура

Спасатели МЧС республики провели приемку объекта
Лика ИСАЕВА
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Понтонный мост проверили специалисты МЧС ЧувашииПонтонный мост проверили специалисты МЧС ЧувашииФото: МЧС Чувашии
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В Шумерлинском районе Чувашии 1 апреля сотрудники МЧС республики провели приемку временной переправы через реку Сура. Понтонный мост на летний сезон сократил путь ля автомобилистов в Нижегородскую область и обратно.

На двух сторонах понтонного моста установлены дорожные знаки, предупреждающие о переправе, установлены будки для сотрудников дорожного хозяйства, которые будут регулировать движение.. Организованно движение в двухстороннем порядке.

Разрешено движение легкового транспорта массой до 5 тонн, и пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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