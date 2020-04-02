В Чувашии открыли понтонную переправу через реку Сура
В Шумерлинском районе Чувашии 1 апреля сотрудники МЧС республики провели приемку временной переправы через реку Сура. Понтонный мост на летний сезон сократил путь ля автомобилистов в Нижегородскую область и обратно.
На двух сторонах понтонного моста установлены дорожные знаки, предупреждающие о переправе, установлены будки для сотрудников дорожного хозяйства, которые будут регулировать движение.. Организованно движение в двухстороннем порядке.
Разрешено движение легкового транспорта массой до 5 тонн, и пешеходов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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