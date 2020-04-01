2020-04-01T18:49:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане из-за коронавируса продлили социальные выплаты

Делается это с целью минимизации риска распространения инфекции среди населения
Алина ГАБДУЛИНА
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До 1 октября текущего года продлены те меры соцподдержки, период выплат которых должен был истечь до 30 сентября.До 1 октября текущего года продлены те меры соцподдержки, период выплат которых должен был истечь до 30 сентября.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Из-за пандемии коронавируса в Татарстане продлили социальные выплат для части населения. Соответствующее постановление было подписано в Кабмине республики.

Так, до 1 октября 2020 года продлены те меры соцподдержки, период выплат которых должен истечь до 30 сентября. Так, татарстанцам не придется повторно подавать заявление на их получение.

Речь идет о:

1. Ежемесячной выплате за проезд, установленной постановлением Кабмина региона «Об утверждении положения о порядке предоставления денежных выплат, пособий, субсидий и стипендий отдельным категориям населения в Республике Татарстан»;

2. Ежемесячной субсидии в размере 50% расходов на оплату жилья в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законодательством;

3. Субсидии в размере 50% расходов на оплату коммунальных услуг в пределах установленных нормативов потребления услуг для населения, а проживающим в домах без центрального отопления — от стоимости топлива и транспортных услуг по его доставке;

4. Ежемесячном пособии на ребенка в возрасте до 16 лет (на обучающегося в общеобразовательной организации — до окончания им обучения, но не более чем до достижения им 18 лет);

5. Субсидии в размере 50% затрат по оплате за абонентскую линию сети фиксированной телефонной связи, радио, коллективную антенну;

6. Компенсации расходов по проезду на транспорте к месту прохождения амбулаторного гемодиализа и обратно к месту жительства, а также к месту лечения в медицинской организации государственной системы здравоохранения Татарстана, оказывающие онкологическую помощь;

7. Дополнительной ежемесячной выплаты детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, нуждающимся в постоянном уходе.

Их выплаты без оформления продлили с целью минимизации риска распространения инфекции среди населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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