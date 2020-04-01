Жителя Татарстана за убийство отца приговорили к 8 годам колонии
38-летний житель поселка Красный Ключ был признан виновным в убийство е собственного отца. В суде было доказано, что в начале ноября прошлого года у себя в квартире на улице Центральная мужчина во время ссоры накинулся на родителя с ножом и нанес им три удара в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления.
Нет, сын свою вину признал, но лишь частично. Мужчина утверждал, что его отец страдал алкоголизмом и первым напал с ножом в руках.
- В итоге суд приговорил местного жителя к 8 годам колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
В надзорном ведомстве также уточняют, что данный приговор пока не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU