Жителя Татарстана за убийство отца приговорили к 8 годам колонии

1 Апр 2020 2020-04-01T19:31:20+03:00

При этом осужденный мужчина утверждал, что его родитель страдал алкоголизмом и сам бросился на него

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38-летний житель поселка Красный Ключ был признан виновным в убийство е собственного отца. В суде было доказано, что в начале ноября прошлого года у себя в квартире на улице Центральная мужчина во время ссоры накинулся на родителя с ножом и нанес им три удара в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления.

Нет, сын свою вину признал, но лишь частично. Мужчина утверждал, что его отец страдал алкоголизмом и первым напал с ножом в руках.

- В итоге суд приговорил местного жителя к 8 годам колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

В надзорном ведомстве также уточняют, что данный приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU