2020-04-01T18:11:06+03:00
Происшествия

Экс-директора драмтеатра Набережных Челнов будут судить за присвоение полумиллиона рублей

Свою вину мужчина так и не признал
Олег ЛУГОВОЙ
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Утверждается, что мужчина провернул трюк с "мертвыми душами".Утверждается, что мужчина провернул трюк с "мертвыми душами".Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В скором времени перед судом предстанет 58-летний бывший директор драмтеатра Набережных Челнов. Мужчину обвиняют сразу по двум уголовным статьям: «присвоение» и «злоупотребление должностными полномочиями».

Так, по версии следствия, в 2013 году, будучи директором театра, мужчина фиктивно устроил туда на работу местного жителя - в качестве звукооператора. Но тот на самом деле не работал. Его обязанности пришлось выполнять осветителю. Он и получал зарплату за «мертвую душу». Когда же в 2016 году мужчина скончался, деньги по ставке звукооператора стал забирать себе директор театра. В итоге за последние три года он положил себе в карман более полумиллиона рублей.

В конце 2016 года мужчина, как следует из материалов дела, снова повторил трюк с «мертвыми душами». Он фиктивно устроил в театр на место бухгалтера местную жительницу. Зарплату за нее директор так же клал себе в карман. Как считают следователи, таким образом ему удалось присвоить еще 281 тысячу рублей.

А в 2018 году директор перевез на свой земельный участок автофургон, закрепленный за театром, и использовал его в качестве подсобного помещения.

- Также, обвиняемый дважды премировал хозработников театра на сумму 254 тысячи рублей из денег, выделенных из республиканского бюджета на поощрение сотрудников, осуществляющих деятельность только по основной должности учреждения, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Вину свою экс-директор так и не признал. В итоге расследование уголовного дела было завершено, а все материалы переданы на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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