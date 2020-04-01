Жителя Чувашии арестовали за попытку изнасиловать мать своей экс-сожительницы
В отношении 54-летнего жителя Урмарского района было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование».
По версии следствия, днем 25 марта в поселке Урмары мужчина гостил у своей экс-сожительницы. Вместе с ней и ее 65-летней матерью он выпивал. А после застолья по пьяни попытался изнасиловать пенсионерку. Но женщина оказала гостю достойное сопротивление, да и ее дочь подоспела на помощь вовремя.
- Мужчина задержан и помещен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. В том числе назначен ряд судебных экспертиз, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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