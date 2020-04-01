2020-04-01T17:40:40+03:00
Общество

С 4 апреля в Чувашии будет установлен особый противопожарный режим

Алина ГАБДУЛИНА
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Мангал так же попадает под запрет.Мангал так же попадает под запрет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С 4 апреля в Чувашии будет установлен особый противопожарный режим. Соответствующее решение вынес кабинет министров республики. Меры приняты в связи с повышением пожарной опасности в регионе.

Пока действует режим, людям нельзя разводить костры, готовить блюда на углях, сжигать мусор на землях лесного фонда и прилегающих к ним территориях. Также запрещается выжигать сухую траву на земельных участках, которые примыкают к лесам, землях сельскохозяйственного назначения, лесным насаждениям.

Кроме того, ограничивается посещение лесов при IV–V классах пожарной опасности. Исключением являются случаи, связанных с использованием лесов на основании заключенных госконтрактов, договоров аренды участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, госзаданий на проведение определенных видов работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, и иных случаев, предусмотренных государственным заданием, а также связанных с проездом по автомобильным дорогам общего пользования, проездом в оздоровительные организации и обеспечением охраны лесов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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