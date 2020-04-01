2020-04-01T19:42:38+03:00
Общество

В 2020 году в Чувашии начнут строительство девяти новых детских садов

Пять из них появятся в Чебоксарах
Алина ГАБДУЛИНА
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На строительство детсадов уже выделено более 1,6 миллиардов рублей.На строительство детсадов уже выделено более 1,6 миллиардов рублей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В текущем году в Чувашии начнут строительство девяти новых детских садов на 1840 мест. На это уже выделено более 1,6 миллиарда рублей. Об этом и.о главы Минобразования республики Сергей Яковлев сообщил на заседании Совета при Главе региона по стратегическому развитию и проектной деятельности.

Пять новых детсадов появятся в Чебоксарах, по одному - в Аликовском, Козловском, Цивильском и Мариинско-Посадском районах. Достроить их должны будут в 2021 году.

- Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 3 лет настоящее время составляет 83,5% от числа желающих, - отмечает пресс-служба министерства образования и молодежной политики Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В 2020 году в Чувашии начнут строительство девяти новых детских садов
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