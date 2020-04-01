2020-04-01T19:04:53+03:00
Общество

Навигационные панели в метро Казани обновят за 1,5 миллиона рублей

Работы должны быть завершены до конца 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Новые панели появятся на станциях Авиастроительная», «Северный вокзал», «Яшьлек», «Козья Слобода», «Кремлевская», «Аметьево», «Горки» и «Проспект Победы».Новые панели появятся на станциях Авиастроительная», «Северный вокзал», «Яшьлек», «Козья Слобода», «Кремлевская», «Аметьево», «Горки» и «Проспект Победы».Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На восьми станциях казанского метро обновят навигационные панели. На это будет потрачено 1,5 миллиона рублей. Соответствующих тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, установить нужно 117 новых навигационных панелей: 10 - на станции «Авиастроительная», 21 - на «Северном вокзале», 24 - на «Яшьлек», 13 - на «Козья Слобода», 7 - на «Кремлевской», 11 - на «Аметьево», 4 - на «Горки» и 27 - на «Проспект Победы».

Подрядчик будет выявлен посредством электронного аукциона 10 апреля. Работы он должен будет завершить до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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