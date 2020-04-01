2020-04-01T16:28:10+03:00
Происшествия

В Чувашии водитель иномарки насмерть сбил пешехода и скрылся

Беглеца установили и задержали, он уверяет, что испугался
Лика ИСАЕВА
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Фото: МВД ЧувашииФото: МВД Чувашии
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 31 марта, в 22.40 на трассе Аниш у деревни Чагаси Канашского района республики. По центру дороги шел пешеход, который для водителя был незаметен - на одежде мужчины не было светоотражающих элементов.

Водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Но при этом после ДТП его машина оставила на дороге часть деталей.

Благодаря обнаруженным, в том числе фрагментам фары, инспекторы ГИБДД смогли установить марку авто и найти предполагаемого виновника аварии. Им оказался 40-летний местный житель. Он сбил человека на своем кроссовере Lifan X60. Свое бегство с места ДТП водитель объяснил испугом после наезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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