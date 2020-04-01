2020-04-01T17:07:55+03:00
Общество

В Татарстане экологи спасали бобров после аварии с цистерной нефти

Водитель большегруза попал в больницу
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: соцсети
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Авария с участием автоцистерны произошла днем 31 марта возле села Бикмесь в Муслюмовском районе республики. По предварительным данным, водитель автоцистерны превысил безопасную скорость, не справился с управлением. Многотонную фуру занесло, она слетела с дороги и перевернулась в кювете. Водителя увезли в больницу с травмами.

На место выехали экологи - из танкера большегруза с объемом 30 кубических метров вылилась нефть.

- Общая площадь нефтяной пленки на поверхности ручья, рядом с которым произошло ДТП, составила 532 квадратных метров, - сообщили в Минэкологии Татарстана. - Рядом с этим местом обитают бобры, которые ведут околоводный образ жизни.

Для сохранения запруда млекопитающих сотрудниками организации, по вине которых произошёл инцидент, установлены боновые заграждения поперек ручья Бемес (приток реки Казанчинка) в четырех местах.

Отобраны пробы загрязненной воды и почвы. По результатам анализов будут приняты административные меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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