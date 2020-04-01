В Татарстане экс-воспитательница детсада пнула трехлетнего ребенка

1 Апр 2020 2020-04-01T15:52:35+03:00

Как только в отношении женщины было возбуждено уголовное дело, то она поспешил уволиться из детсада. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В больницу поселка городского типа Апастово в январе обратилась женщина. Она забрала из детсада своего трехлетнего ребенка, а на его руке и теле синяки. Малыш признался маме, что днем его в садике сначала толкнула, а потом пнула ногой воспитательница.

После посещения больницы мать ребенка обартилась в правоохранительные органы. После доследственной проверки в отношении 56-летней воспитательнице детсада возбудили уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". После чего женщина сразу написала заявление на увольнение.

- Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Расследование уголовного дела продолжается

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ИСТОЧНИК KP.RU