2020-04-01T14:22:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим полной самоизоляции в Татарстане: начало весенней призывной кампании 2020 перенесли

Перед отправкой на службу в армию молодых людей будут проверять на коронавирус
Алина ГАБДУЛИНА
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Из Татарстана на службу в армию планируется отправить более 3 тысяч человек.Из Татарстана на службу в армию планируется отправить более 3 тысяч человек.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В среду, 1 апреля, в России началась весенняя призывная кампания. Несмотря на это, вызывать молодых людей в военкоматы Татарстана планируется начать не раньше 13 апреля. Начало кампании перенесли из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил военный комиссар республики генерал-майор Сергей Погодин. Он также отметил, что на службу в армию из Татарстана в скором времени планируется отправить более 3 тысяч человек. Из них большую часть (47%) направят в сухопутные войска.

Перед этим призывников проверят на коронавирус.

Отметим, что весенний призыв будет проходить до 15 июля.

Напомним, до особого распоряжения действует режим полной самоизоляции в Татарстане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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