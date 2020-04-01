Режим полной самоизоляции в Татарстане: начало весенней призывной кампании 2020 перенесли
В среду, 1 апреля, в России началась весенняя призывная кампания. Несмотря на это, вызывать молодых людей в военкоматы Татарстана планируется начать не раньше 13 апреля. Начало кампании перенесли из-за ситуации с коронавирусом.
Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил военный комиссар республики генерал-майор Сергей Погодин. Он также отметил, что на службу в армию из Татарстана в скором времени планируется отправить более 3 тысяч человек. Из них большую часть (47%) направят в сухопутные войска.
Перед этим призывников проверят на коронавирус.
Отметим, что весенний призыв будет проходить до 15 июля.
Напомним, до особого распоряжения действует режим полной самоизоляции в Татарстане.
ИСТОЧНИК KP.RU