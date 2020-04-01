В Казани бездомный зарезал "коллегу" за критику

1 Апр 2020 2020-04-01T15:05:27+03:00

Мужчины не сошлись во мнениях, как переносить украденный забор [фото]

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Преступление было совершено сегодня, 1 апреля, утром на улице Челюскина в Авиастроительном районе столицы Татарстана. По предварительным данным, два бездомных приятеля, нашедших приют в одном из подвалов, где-то украли секцию дорожного ограждения.

Когда мужчины несли часть этого забора, то поссорились. Одному из них не понравилось, как напарник "работал". Последний не выдержал критики и схватился за нож. Одним ударом он расправился с оппонентом. Мужчина скончался на месте.

В обстоятельствах произошедшего теперь разбираются сотрудники полиции и следственного комитета Татарстана.

Фото: СУ СКР Татарстана

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ИСТОЧНИК KP.RU