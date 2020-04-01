2020-04-01T13:36:32+03:00
Коронавирус Covid-19

“Главное - оставайтесь дома”: врио главы Чувашии Олег Николаев пообещал лично рассказывать о ситуации с коронавирусом в республике

Сейчас в республике инфицирован один человек, более 800 - находятся под медицинским наблюдением [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: портал органов власти ЧувашииФото: портал органов власти Чувашии
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что в Чувашии зафиксирован один случай заражения коронавирусом, местных жителей просят не выходить из дома и не контактировать с другими людьми. Врио главы республики Олег Николаев пообещал своим подписчкам в Instagram ежедневно рассказывать о ситуации в регионе.

- Распространение коронавирусной инфекции вынудило нас принять серьезные ограничительные меры. Поэтому я сам буду вам ежедневно сообщать свежую информацию. Главное - оставайтесь дома, помогите нам предотвратить распространение коронавируса, - написал он.

В своем первом видеообращении Николаев отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом в республике остается стабильной и контролируемой. Более 800 жителей Чувашии сейчас остаются под наблюдением врачей.

Николаев попросил людей рассматривать нерабочую неделю не как повод встретиться с друзьями и погулять, а как способ остановить распространение инфекции в регионе.

Отметим, в Чувашии введен режим полной самоизоляции.

oanikolaev1969oanikolaev1969
Врио главы Чувашии Олег Николаев пообещал лично сообщать информацию о ситуации с коронавирусом в регионе
2425 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
oanikolaev1969oanikolaev1969
Врио главы Чувашии Олег Николаев пообещал лично сообщать информацию о ситуации с коронавирусом в регионе
2425 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Из-за сложившейся ситуации с коронавирусом не все партнеры "Комсомольской правды" могут теперь продавать газету в киосках и магазинах.

Мы призываем всех, кто знает, ценит и любит «Комсомолку» оформить подписку.

Это гарантирует, что вы всегда получите «Комсомольскую правду» в свой почтовый ящик вовремя. Чтобы оформить подписку, вам не нужно ходить в почтовое отделение. Вы можете сделать это прямо сейчас всего за 2 минуты.

«Комсомольская правда» Ежедневный выпуск (ВТ, СР, ПТ)

«Комсомольская правда» (Толстушка) Еженедельный выпуск (СР)

Подписка на май-июнь стоит всего 252 рубля на Толстушку с ТВ-программой (9 номеров) и 472 рубля на ежедневку (24 номера).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане экологи спасали бобров после аварии с цистерной нефти
В Чувашии водитель иномарки насмерть сбил пешехода и скрылся
В Казани начали брендировать общественный транспорт
В Татарстане экс-воспитательница детсада пнула трехлетнего ребенка
В Казани бездомный зарезал "коллегу" за критику
Режим полной самоизоляции в Татарстане: начало весенней призывной кампании 2020 перенесли
ВТБ выдал первые беспроцентные кредиты предпринимателям
“Главное - оставайтесь дома”: врио главы Чувашии Олег Николаев пообещал лично рассказывать о ситуации с коронавирусом в республике
В Казани иномарка на скорости наехал на бордюр и врезалась в стоящее авто: один человек пострадал
31 марта в Казани вновь был зафиксирован температурный рекорд
В Ульяновской области пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП: пострадали два человека
Режим полной самоизоляции в Татарстане 2020: открыта «горячая линия» по вопросам повышения цен в магазинах
Врио главы Чувашии освободил Сергея Яхатина от должности замминистра транспорта региона
ВТБ принял более 13 тысяч обращений розничных клиентов по реструктуризации кредитов
В Чувашии назначен новый и.о. замминистра здравоохранения
Наказывать за нарушение самоизоляции в Татарстане начнут со 2 апреля