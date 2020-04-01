“Главное - оставайтесь дома”: врио главы Чувашии Олег Николаев пообещал лично рассказывать о ситуации с коронавирусом в республике

1 Апр 2020 2020-04-01T13:36:32+03:00

Сейчас в республике инфицирован один человек, более 800 - находятся под медицинским наблюдением [видео]

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Несмотря на то, что в Чувашии зафиксирован один случай заражения коронавирусом, местных жителей просят не выходить из дома и не контактировать с другими людьми. Врио главы республики Олег Николаев пообещал своим подписчкам в Instagram ежедневно рассказывать о ситуации в регионе.

- Распространение коронавирусной инфекции вынудило нас принять серьезные ограничительные меры. Поэтому я сам буду вам ежедневно сообщать свежую информацию. Главное - оставайтесь дома, помогите нам предотвратить распространение коронавируса, - написал он.

В своем первом видеообращении Николаев отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом в республике остается стабильной и контролируемой. Более 800 жителей Чувашии сейчас остаются под наблюдением врачей.

Николаев попросил людей рассматривать нерабочую неделю не как повод встретиться с друзьями и погулять, а как способ остановить распространение инфекции в регионе.

Отметим, в Чувашии введен режим полной самоизоляции.

oanikolaev1969 Врио главы Чувашии Олег Николаев пообещал лично сообщать информацию о ситуации с коронавирусом в регионе

oanikolaev1969 Врио главы Чувашии Олег Николаев пообещал лично сообщать информацию о ситуации с коронавирусом в регионе

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ИСТОЧНИК KP.RU