“Главное - оставайтесь дома”: врио главы Чувашии Олег Николаев пообещал лично рассказывать о ситуации с коронавирусом в республике
Несмотря на то, что в Чувашии зафиксирован один случай заражения коронавирусом, местных жителей просят не выходить из дома и не контактировать с другими людьми. Врио главы республики Олег Николаев пообещал своим подписчкам в Instagram ежедневно рассказывать о ситуации в регионе.
- Распространение коронавирусной инфекции вынудило нас принять серьезные ограничительные меры. Поэтому я сам буду вам ежедневно сообщать свежую информацию. Главное - оставайтесь дома, помогите нам предотвратить распространение коронавируса, - написал он.
В своем первом видеообращении Николаев отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом в республике остается стабильной и контролируемой. Более 800 жителей Чувашии сейчас остаются под наблюдением врачей.
Николаев попросил людей рассматривать нерабочую неделю не как повод встретиться с друзьями и погулять, а как способ остановить распространение инфекции в регионе.
Отметим, в Чувашии введен режим полной самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU