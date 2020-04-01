2020-04-01T16:06:45+03:00
Общество

В Казани начали брендировать общественный транспорт

Помимо прочего, на городских автобусах, троллейбусах и трамваях появится логотип 100-летия ТАССР
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, что в Казани начали брендировать общественный транспорт. Помимо прочего на городских автобусах, троллейбусах, трамваях и поездах метро появится логотип 100-летия ТАССР. Работы по украшению подвижного состава должны быть завершены к 9 мая, после чего он выйдет на дороги.

Напомним, что сейчас, в связи с введением режима полной самоизоляции в Татарстане, общественный транспорт ходит реже, то же касается и электричек, а междугородние автобусы и вовсе отменены. Работа транспорта будет нормализована после стабилизации ситуации с коронавирусом в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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