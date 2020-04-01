1 Апр 2020 2020-04-01T16:06:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что в Казани начали брендировать общественный транспорт. Помимо прочего на городских автобусах, троллейбусах, трамваях и поездах метро появится логотип 100-летия ТАССР. Работы по украшению подвижного состава должны быть завершены к 9 мая, после чего он выйдет на дороги.

Напомним, что сейчас, в связи с введением режима полной самоизоляции в Татарстане, общественный транспорт ходит реже, то же касается и электричек, а междугородние автобусы и вовсе отменены. Работа транспорта будет нормализована после стабилизации ситуации с коронавирусом в России.

Из-за сложившейся ситуации с коронавирусом не все партнеры "Комсомольской правды" могут теперь продавать газету в киосках и магазинах.

Мы призываем всех, кто знает, ценит и любит «Комсомолку» оформить подписку.

Это гарантирует, что вы всегда получите «Комсомольскую правду» в свой почтовый ящик вовремя. Чтобы оформить подписку, вам не нужно ходить в почтовое отделение. Вы можете сделать это прямо сейчас всего за 2 минуты.

«Комсомольская правда» Ежедневный выпуск (ВТ, СР, ПТ)

«Комсомольская правда» (Толстушка) Еженедельный выпуск (СР)

Подписка на май-июнь стоит всего 252 рубля на Толстушку с ТВ-программой (9 номеров) и 472 рубля на ежедневку (24 номера).

ИСТОЧНИК KP.RU