31 марта в Казани вновь был зафиксирован температурный рекорд

1 Апр 2020 2020-04-01T12:18:56+03:00

Ранее так тепло в этот день было в 2007 году, когда воздух в республике прогрелся до +14,9 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Во вторник, 31 марта, на метеостанции Казань-Опорная было зафиксировано 15,8 градусов тепла. Это - очередной температурный рекорд марта 2020 года. Ранее так тепло в этот день было в 2007 году, когда воздух в городе прогрелся до +14,9 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Несмотря на это, с 1 апреля в регионе ожидается похолодание. Вплоть до пятницы местами будет идти мокрый снег и дуть сильный ветер. Ночью на 2 апреля столбики термометров в Татарстане будут опускаться до -7 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU