Режим полной самоизоляции в Татарстане 2020: открыта «горячая линия» по вопросам повышения цен в магазинах
1 апреля после приведения в действие режима полной самоизоляции в Татарстане 2020 для населения открыли «горячую линию» по вопросам проблем с поставкой в магазины товаров первой необходимости, продажей готовой продукции и повышением цен.
Принимать и обрабатывать сообщения будут специалисты Минпромторга Татарстана: +7 (843) 210-05-77, WhatsApp: +7 (917) 264 13 27
Пожаловаться по номерам этих телефонов татарстанцы могут с 8.00 до 18.00, ежедневно.
Из-за сложившейся ситуации с коронавирусом не все партнеры "Комсомольской правды" могут теперь продавать газету в киосках и магазинах.
Мы призываем всех, кто знает, ценит и любит «Комсомолку» оформить подписку.
Это гарантирует, что вы всегда получите «Комсомольскую правду» в свой почтовый ящик вовремя. Чтобы оформить подписку, вам не нужно ходить в почтовое отделение. Вы можете сделать это прямо сейчас всего за 2 минуты.
«Комсомольская правда» Ежедневный выпуск (ВТ, СР, ПТ)
«Комсомольская правда» (Толстушка) Еженедельный выпуск (СР)
Подписка на май-июнь стоит всего 252 рубля на Толстушку с ТВ-программой (9 номеров) и 472 рубля на ежедневку (24 номера).
ИСТОЧНИК KP.RU