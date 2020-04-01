Режим полной самоизоляции в Татарстане 2020: открыта «горячая линия» по вопросам повышения цен в магазинах

1 Апр 2020 2020-04-01T11:57:02+03:00

Жалобы и обращения принимаются ежедневно с 8.00 до 18.00. Фото: Влад КОМЯКОВ

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1 апреля после приведения в действие режима полной самоизоляции в Татарстане 2020 для населения открыли «горячую линию» по вопросам проблем с поставкой в магазины товаров первой необходимости, продажей готовой продукции и повышением цен.

Принимать и обрабатывать сообщения будут специалисты Минпромторга Татарстана: +7 (843) 210-05-77, WhatsApp: +7 (917) 264 13 27

Пожаловаться по номерам этих телефонов татарстанцы могут с 8.00 до 18.00, ежедневно.

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ИСТОЧНИК KP.RU