В Ульяновской области пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП: пострадали два человека

1 Апр 2020 2020-04-01T11:55:58+03:00

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Вечером во вторник, 31 марта, на 104 километре трассы “Ульяновск-Димитровград-Самара” в Мелекесском районе произошла массовая авария. Автомобиль “Лада Гранта” выехал на встречку, где по касательной столкнулся с “Киа Церато”. Иномарка, которая попыталась уйти от лобового столкновения оказалась в кювете. После этого “Гранта” врезалась в “Ладу Приору”.

За рулем отечественного авто, которое спровоцировало ДТП, находился 42-летний мужчина. Автоинспекторы установили, что он был пьян.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Лада Гранта" и его 35-летний пассажир госпитализированы с различными травмами, - отметили в пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU