2020-04-01T17:54:29+03:00
Происшествия

В Ульяновской области пропал 31-летний Марат Бакеев

О местонахождении мужчины ничего не известно с 29 марта
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Ульяновской области идут активные поиски 31-летнего Марата Бакеева из села Крестниково Цильнинского района. Мужчина перестал выходить на связь с близкими 29 марта, и они обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательных отрядов.

Известно, что Марат Бакеев ростом около 165 сантиметров имеет худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи на нем была синяя куртка, черная толстовка, синяя футболка, черные спортивные брюки и черные кроссовки.

Волонтеры считают, что мужчина мог оказаться в другом районе. Просим всех, кто видел пропавшего, сообщить об этом по телефону 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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