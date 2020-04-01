В Ульяновской области пропал 31-летний Марат Бакеев
В Ульяновской области идут активные поиски 31-летнего Марата Бакеева из села Крестниково Цильнинского района. Мужчина перестал выходить на связь с близкими 29 марта, и они обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательных отрядов.
Известно, что Марат Бакеев ростом около 165 сантиметров имеет худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи на нем была синяя куртка, черная толстовка, синяя футболка, черные спортивные брюки и черные кроссовки.
Волонтеры считают, что мужчина мог оказаться в другом районе. Просим всех, кто видел пропавшего, сообщить об этом по телефону 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU