В Чувашии назначен новый и.о. замминистра здравоохранения

1 Апр 2020 2020-04-01T09:40:59+03:00

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С 31 марта в министерстве здравоохранения Чувашии новый и.о. замминистра. Им стал Алексей Кизилов, который вернулся в это кресло через чуть более 1,5 лет.

Замминистра здравоохранения Кизилов был с марта 2017 года по август 2018.

Родился он 31 марта 1974 года в селе Владиславовка Кировского района Крымской области. В Чебоксарское медицинское училище поступил в 1991 году, одновременно набираясь опыта на Калининской подстанции скорой медицинской помощи Чебоксар. На медицинский факультет Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова он поступил в 1994 году, который закончил в 2000 году по специальности «Лечебное дело».

Работал в Чебоксарской городской детской больнице врачом-анестезиологом-реаниматологом, заведующим отделением, заместителем главного врача.

В 2012 году возглавил Новочебоксарскую городскую детскую больницу.

В 2017-2018 годы был заместителем министра здравоохранения.

С сентября 2018 года до своего назначения и.о. замминистра здравоохранения Чувашии возглавлял Чеховскую районную больницу № 1 в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU