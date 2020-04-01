Наказывать за нарушение самоизоляции в Татарстане начнут со 2 апреля
Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу республики
На постах совместные патрули Росгвардии и полицииФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ
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С сегодняшнего дня, с 1 апреля, в республике введен режим полной самоизоляции. Для того, чтобы выйти в магазин за продуктами, или вынести мусор, разрешения не требуется. Но для похода на работу, например, его начнут требовать уже со 2 апреля.
Сейчас на границе городов установлены совместные посты Росгвардии и полиции, и всем водителям объясняют порядок получения спецпропусков для движения.
Для тех, кто нарушит режим самоизоляции без экстренных причин, предусмотрены административные штрафы от 15 до 40 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU