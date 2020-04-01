2020-04-01T09:24:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Наказывать за нарушение самоизоляции в Татарстане начнут со 2 апреля

Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу республики
Лика ИСАЕВА
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На постах совместные патрули Росгвардии и полицииНа постах совместные патрули Росгвардии и полицииФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ
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С сегодняшнего дня, с 1 апреля, в республике введен режим полной самоизоляции. Для того, чтобы выйти в магазин за продуктами, или вынести мусор, разрешения не требуется. Но для похода на работу, например, его начнут требовать уже со 2 апреля.

Сейчас на границе городов установлены совместные посты Росгвардии и полиции, и всем водителям объясняют порядок получения спецпропусков для движения.

Для тех, кто нарушит режим самоизоляции без экстренных причин, предусмотрены административные штрафы от 15 до 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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