Наказывать за нарушение самоизоляции в Татарстане начнут со 2 апреля

1 Апр 2020 2020-04-01T09:24:54+03:00

На постах совместные патрули Росгвардии и полиции Фото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ

Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу республики

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С сегодняшнего дня, с 1 апреля, в республике введен режим полной самоизоляции. Для того, чтобы выйти в магазин за продуктами, или вынести мусор, разрешения не требуется. Но для похода на работу, например, его начнут требовать уже со 2 апреля.

Сейчас на границе городов установлены совместные посты Росгвардии и полиции, и всем водителям объясняют порядок получения спецпропусков для движения.

Для тех, кто нарушит режим самоизоляции без экстренных причин, предусмотрены административные штрафы от 15 до 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU