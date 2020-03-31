В Татарстане автоцистерна слетела с дороги опрокинулись на бок: на землю вылился мазут
Дорожно-транспортное происшествие произошло днем 31 марта возле села Бикмесь в Муслюмовском районе республики. Водитель автоцистерны превысил безопасную скорость, не справился с управлением. Многотонную фуру занесло, она слетела с дороги и перевернулась в кювете.
С травмами различной степени тяжести с места аварии в больницу был доставлен водитель большегруза, сообщили "Комсомолке" в Госавтоинспекции Татарстана.
В цистерне находился, по предварительным данным, некоторое количество мазута. После аварии он вытек на поле. На месте ДТП работали также и сотрудники экстренных служб.
Фото: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU
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