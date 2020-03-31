2020-03-31T19:52:50+03:00
Происшествия

В Татарстане автоцистерна слетела с дороги опрокинулись на бок: на землю вылился мазут

С места аварии с различными травмами в больницу увезли водителя большегруза [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Дорожно-транспортное происшествие произошло днем 31 марта возле села Бикмесь в Муслюмовском районе республики. Водитель автоцистерны превысил безопасную скорость, не справился с управлением. Многотонную фуру занесло, она слетела с дороги и перевернулась в кювете.

С травмами различной степени тяжести с места аварии в больницу был доставлен водитель большегруза, сообщили "Комсомолке" в Госавтоинспекции Татарстана.

В цистерне находился, по предварительным данным, некоторое количество мазута. После аварии он вытек на поле. На месте ДТП работали также и сотрудники экстренных служб.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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