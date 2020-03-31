Торгово-промышленная палата Татарстана открыла спецпредставительство на Юго-Востоке республики

31 Март 2020 2020-03-31T18:55:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в республике, свою деятельность пришлось приостановить многим предпринимателям. Бизнес-сообщество Татарстана несет убытки и многие на грани закрытия. В целях поддержки предпринимателей, информационного сопровождения о тех или иных мерах поддержки от Правительства страны и республики, в целях укрепления и лоббирования интересов бизнес-сообщества Татарстана Союз «Торгово-промышленная палата РТ» открыла спец представительство на Юго-Востоке республики. Адрес: г. Альметьевск, ул. Шевченко, 25, офис 511.

Все предприниматели с вопросами могут обращаться к советнику специального представителя на Юго-Востоке Ринату Исламову (8 908 349 97 99) и специальному представителю на Юго-Востоке Марату Ахматову (8 937 775 97 97 ). Обращения уже поступают, специалисты стараются помочь в вопросах отсрочки арендной платы, получения льготных кредитов или заключения о форс-мажоре.

В этот не простой период, когда бизнес-сообществу республики требуется помощь и поддержка, Торгово-промышленная палата Татарстана открыла «горячую линию» 8 (843) 238-61-04 (с 9.00 до 19.00) на которую ежедневно поступают сотни звонков. Линия работает несколько дней, уже свыше трехсот обращений от предпринимателей из разных сфер деятельности с проблемными ситуациями.

В основном бизнес-сообщество обеспокоено форс-мажорными обстоятельствами и не только. ТПП уполномочено выдавать два документа: 1. Подтверждение обстоятельств непреодолимой силы (в соответствии со ст. 401 ГК РФ) 2. Подтверждение обстоятельств «форс-мажор» (в соответствии с договором). На данный момент — это самые востребованные документы, которые пытаются получить предприниматели.

В целях оказания помощи было принято решение – выдавать заключения по обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажор) БЕСПЛАТНО для МСП. И не только для резидентов ТПП РТ, а всем предпринимателям республики, задействованным в малом и среднем бизнесе.

«Горячая линия» 8 (843) 238-61-04 в прямом смысле слова «горячая». Поступают десятки звонков, специалисты дают развернутые ответы на каждый запрос. Заполнить форму и получить заключение по обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) можно и на сайте tpprt.ru

Все необходимые документы можно прислать и на почту lex@tpprt.ru Ни одно сообщение не останется без внимания.

Торгово-промышленная палата Татарстана поддерживает предпринимателей по всей республике. Работает представительство и в Закамье. По всем интересующим вопросам можно обращаться к специальному представителю ТПП РТ в Закамье Тимуру Вахитову 8 917 265 11 99.