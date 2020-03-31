Забили насмерть топором, а тело сожгли: в Татарстане раскрыли убийство жителя Ижевска
С 17 января в Удмуртии разыскивали 59-летнего жителя Ижевска. Мужчина ушел с работы, предупредив знакомых, что ему необходимо съездить в Менделеевск. С тех пор про него никто ничего не слышал. Мужчину объявили в розыск.
Благодаря работе сотрудников правоохранительных органов Татарстана в этой истории можно поставить точку - обнаружены останки ижевчанина и задержан подозреваемый в расправе над ним. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Подозреваемый - ранее уже не раз судимый 28-летний житель города Менделеевска, рассказал следователям, что в декабре 2019 года он познакомился с тем самым жителем города Ижевска. Тот якобы попросил отвезти его в Москву.
17 января злоумышленник заехал за потерпевшим на такси в Ижевск и привез его в Менделеевск, чтобы отдохнуть и показать ему свой дачный участок. Во время отдыха в садом обществе «Дружба» потерпевший набросился на подозреваемого и ударил несколько раз пакетом, в котором находились пустые бутылки. Злоумышленник схватился за топор и забил им оппонента насмерть. Тело убитого он скинул в яму, накрыл резиновыми покрышками и поджег их.
- В ходе осмотра места происшествия следователями были обнаружены обгоревшие останки потерпевшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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