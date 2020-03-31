Забили насмерть топором, а тело сожгли: в Татарстане раскрыли убийство жителя Ижевска

31 Март 2020 2020-03-31T20:28:04+03:00

Ранее уже судимого подозреваемого в этом преступлении уже задержали

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С 17 января в Удмуртии разыскивали 59-летнего жителя Ижевска. Мужчина ушел с работы, предупредив знакомых, что ему необходимо съездить в Менделеевск. С тех пор про него никто ничего не слышал. Мужчину объявили в розыск.

Благодаря работе сотрудников правоохранительных органов Татарстана в этой истории можно поставить точку - обнаружены останки ижевчанина и задержан подозреваемый в расправе над ним. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Подозреваемый - ранее уже не раз судимый 28-летний житель города Менделеевска, рассказал следователям, что в декабре 2019 года он познакомился с тем самым жителем города Ижевска. Тот якобы попросил отвезти его в Москву.

17 января злоумышленник заехал за потерпевшим на такси в Ижевск и привез его в Менделеевск, чтобы отдохнуть и показать ему свой дачный участок. Во время отдыха в садом обществе «Дружба» потерпевший набросился на подозреваемого и ударил несколько раз пакетом, в котором находились пустые бутылки. Злоумышленник схватился за топор и забил им оппонента насмерть. Тело убитого он скинул в яму, накрыл резиновыми покрышками и поджег их.

- В ходе осмотра места происшествия следователями были обнаружены обгоревшие останки потерпевшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU