В Марий Эл трех рыбаков спасли с хрупкой льдины

31 Март 2020 2020-03-31T19:06:01+03:00

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В понедельник, 30 марта, в 22.49 марийским спасателям сообщили о том, что на Созинском водохранилище рядом с селом Малая Каракша в беду попали три рыбака. Двое мужчин и одна женщина - все 44-летние жители деревни Ошлангер - стояли на хрупкой льдине в 30 метрах от берега.

Сотрудники аварийно-спасательной службы вместе с работниками администрации Оршанского района и полицейскими оперативно прибыли на место. Спасатели доставили рыбаков на берег на лодке и передали их правоохранителям. Спасенным за выход на хрупкий лед грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU