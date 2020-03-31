В Чувашию доставят 94 аппарата искусственной вентиляции легких
Об этом рассказал на заседании Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашии министр здравоохранения Владимир Степанов
Также в Чувашии прибудут и 2 аппарата ЭКМО.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня, 31 марта, во время заседания Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашии региональный министр здравоохранения Владимир Степанов сообщил, что в ближайшие дни в республику дополнительно поступят 94 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Также, по словам министра, в Чувашии прибудут и 2 аппарата ЭКМО (система помогает поддерживать организм в течение длительного периода времени, чтобы дать возможность сердцу и легким отдохнуть и оправиться от болезни).
ИСТОЧНИК KP.RU