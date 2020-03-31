2020-03-31T16:58:08+03:00
Происшествия

В Марий Эл три рыбака застряли в разливе реки Волга после того, как их лодка утонула

Мужчин выручили спасатели
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Марийская аварийно-спасательная службаФото: Марийская аварийно-спасательная служба
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В понедельник, 30 марта, в 20.10 дежурному Марийской аварийно-спасательной службы сообщили о трех рыбаках у деревни Арзебеляк (Звениговский район), которые застряли в разливе реки Волга. Туда они прибыли на лодке, но скоро та утонула. Мужчины лишились единственной возможности вернуться на противоположный берег самостоятельно.

- На место незамедлительно выдвинулась оперативная группа Звениговского аварийно-спасательного формирования. Рыбаки были найдены в 23.10, эвакуированы на берег и доставлены домой, - сообщает пресс-служба Марийской аварийно-спасательной службы.

Пострадавшими оказались жители деревни Арзебеляк в возрасте 31-го, 30-ти и 24-х лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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