2020-03-31T17:08:49+03:00
Общество

Эффективная удалёнка: чему не учили в школе

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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В первую неделю дистанционной работы почти все сталкиваются с затруднениями. Не паникуйте, если ваш первый «удалённый» блин пошёл комом и в итоге вы накопили кучу просроченных задач. Есть четыре простых урока, которые помогут научиться продуктивно работать из дома.

УРОК 1. РАБОЧЕЕ МЕСТО

§1. Не работайте там же, где спите. В уютной кроватке вам будет сложно сосредоточиться на делах.

§2. Постарайтесь с самого утра переместиться работать в другую комнату. Сам факт того, что вы проснулись, встали с кровати и сели в свой творческий уголок очень важен психологически.

Домашнее задание: Создайте рабочее пространство. Рекомендуется выбрать стол у стены или любое другое место с минимальным обзором всего интерьера. Чем меньше вещей в поле зрения, тем меньше отвлекающих факторов.

Приложение по теме:

Alarmy — будильник для тех, кому сложно встать с утра. Не случайно девиз разработчика: «Спите, если сможете».

УРОК 2. ТАЙМИНГ И СВЯЗЬ С КОЛЛЕГАМИ

§1. Готовьтесь к утру вечером. Посмотрите список задач, прикиньте время, требуемое на их выполнение. Расставьте дела по приоритетам и составьте пошаговый рабочий план на день. Обязательно предусмотрите перерывы!

§2. Будьте на связи и не ограничивайте себя в общении. Срочная задача может прилететь в любой момент — поэтому вам может помочь быстрый 4G интернет от Билайн, который позволит всегда быть онлайн. А управлять услугами и решить многие вопросы, не выходя из дому, легко в приложении «Мой Билайн».

§3. Договоритесь с коллегами о единых пространствах для переписки и обмена файлами. Выбирайте только сервисы, имеющие мобильный клиент, чтобы не быть «приколоченным» к компьютеру!

Приложения по теме:

Timepage - удобный календарь для планирования;

Trello - ещё один таскменеджер в удобной форме доски;

Slack - решение для организации рабочих чатов и проектной базы знаний.

УРОК 3. СЕМЬЯ, КОТИКИ И СОЦСЕТИ

§1. Все мы очень любим своих близких: супругов, детей, котов и собак… Со всеми, кто понимает человеческую речь, нужно договориться: пусть вы и дома, но вы работаете. Не перегибайте, а просто объясните, что вы обязательно уделите время домашним делам, но в перерыв или после работы. С четвероногими будет сложнее: придётся проявлять волю и не поддаваться их уловкам.

§2. Ничто так не уменьшает концентрацию, как соцсети и «тот самый уровень в игре, который не мог пройти месяц назад». На время работы забудьте про развлечения и скроллинг постов. В крайнем случае, займитесь этим в перерыв. Только мы вас предупреждали!

Домашнее задание: Тренируйте концентрацию через полезные занятия. Существует много решений и лайфхаков, которые повысят вашу мотивацию. Давно не читали книг? Подключите в приложении «Мой Билайн» опцию «Гиги за мозги»* и получайте дополнительный трафик за каждые 30 минут чтения. Или включите «Гиги за детокс»** и ловите бонусные гигабайты за воздержание от бесконтрольного сёрфинга в телефоне.

Приложения по теме:

Habit для iOS или аналог на Android Loop - приложения для формирования полезных привычек;

Flipd - простое приложение для тех, на кого плохо влияют соцсети: временная блокировка экрана.

УРОК 4. РАБОЧИЙ РАЖ И ВЫГОРАНИЕ

§1. Вы удивитесь, но «сгореть» можно даже на удалёнке, если увлечённо работать по 12-13 часов, не отходя от ноутбука или не выпуская из рук смартфон. Со стабильным и скоростным мобильным интернетом оторваться от телефона действительно сложно. Развивая сеть LTE в Республике Татарстан, Билайн смог за два года в 2 раза увеличить число 4G базовых станций, а скорость мобильного интернета выросла почти на 40%.***

§2. Для поддержания ресурсного состояния уходите на обед. И не на кухню за еще одной чашкой кофе или в магазин за газировкой и шоколадкой, а на полноценный обед!

§3. Переключайте своё внимание на что-то креативное. Потратьте перерыв на прокачку своих способностей. Здесь хороший мобильный интернет вновь приходит на помощь: учитесь иностранным языкам, сделайте разминку или смотрите обучающие ролики.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Секундочку, звонок для учителя! Напоследок материал для факультативного изучения.

Почти 4 года назад Билайн начал внедрять внутренний проект BeeFREE: когда каждый сотрудник может несколько дней в неделю работать вне офиса. Проект принес компании исключительно позитивный опыт, которым недавно поделились на вебинаре.

* Гиги – гигабайты. Акция проходит с 17 июня 2019 года по 16 июня 2020 года во всех регионах России за исключением Чукотского АО, республики Крым и Севастополя. Для участия в акции необходима регистрация в приложении «Мой Билайн» (12+). За чтение от 30 минут в сутки в приложении Bookmate (12+) участник получает 50 бонусных МБ в день; в тарифных планах с безлимитным интернетом предоставляется возможность бесплатной раздачи трафика в течение 1 часа 1 раз в сутки. Бонус начисляется при положительном балансе на момент начисления. Более подробная информация об организаторе акции и самом предложении доступна на сайте.

** Акция проходит с 27 марта 2018 года по 16 июня 2020 года во всех регионах России за исключением Чукотского АО, республики Крым и Севастополя. Более подробная информация об Акции доступна на сайте.

Организатор акций – ПАО «ВымпелКом»

*** по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»

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