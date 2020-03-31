Билайн представляет пакет решений BeeFREE для организации удаленной работы бизнеса любых размеров

31 Март 2020 2020-03-31T15:18:54+03:00

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С начала марта на фоне развития ситуации с новым типом коронавируса Билайн вводит ряд стратегических мер по поддержке клиентов, в том числе бизнеса. Компания подготовила пакет решений BeeFREE для организации удаленной работы по концепции WorkPlace-as-a-Service (WaaS).

С 2016 года Билайн внедрил и постоянно использует систему удаленной работы BeeFREE – комплекс технологических, коммуникационных и HR-решений, благодаря которому несколько тысяч сотрудников компании могут несколько дней в неделю работать удаленно. С началом распространения новой коронавирусной инфекции более 90 процентов сотрудников back-office-функций компании в настоящее время работают удаленно на постоянной основе, соблюдая режим социального дистанцирования. В ближайшее время, в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации, этот процент может быть увеличен вплоть до полностью дистанционной работы сотрудников офисов компании. Билайн собрал все самое важное из опыта организации удаленной работы на специальной странице.

Пакет BeeFREE: WorkPlace-as-a-Service разработан с учетом опыта Билайн по организации удаленной работы собственных сотрудников. Он агрегирует самые востребованные и надежные решения, в том числе удаленные рабочие места на VDI (Virtual Desktop Infrastructure), Облачную АТС и FMTN (объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть), Мониторинг удаленно работающего персонала, Мобильный VPN, Видео- и Аудиоконференции, Microsoft Teams и Office 365, «Мобильное предприятие» для малого бизнеса. Билайн также проводит консалтинг по удалённой работе, использованию и настройки пакета решений BeeFREE, организует обучающие программы по работе на дому. Все это помогает «новичкам» сократить время на переобучение и подготовку своих сотрудников, дает возможность оперативно наладить работу в непривычном режиме, не теряя при этом эффективности.

По оценкам Билайн, из-за угрозы распространения COVID-19 многим компаниям сегодня требуется перевести от 90% до 100% сотрудников на удаленную работу. В этой связи экстренно потребовались надежные профессиональные ИТ- и телеком-решения, позволяющие обеспечить непрерывность, безопасность и управляемость бизнес-процессов, а также дающие возможность качественной коммуникации в условиях удаленной работы большей части сотрудников.

На сегодняшний день чаще всего за организацией удаленных рабочих мест обращается средний и крупный бизнес с большим количеством сотрудников и распределенной сетью офисов. Но Билайн Бизнес готов поддержать и малый бизнес, в том числе и специальным предложением по базовым продуктам: Облачной АТС, «Мобильному предприятию», «Единому мониторингу», в рамках которого по этим продуктам предоставляется 30-ти дневный промо-период без абонентской платы.

ИСТОЧНИК KP.RU