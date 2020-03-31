В Ульяновской области спасатели вытащили собаку, которая провалилась под лед

31 Март 2020 2020-03-31T20:12:08+03:00

О животном, которое попало в беду, в службу "112" сообщил прохожий

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Житель Сенгилеевского района Ульяновской области проходил мимо залива реки Волга, когда увидел в воде собаку, которая пытается выбраться на лед, но не может. Мужчина позвонил в службу "112" и сообщил о попавшем в беду животном.

- На место оперативно прибыли спасатели сенгилеевского поисково-спасательного формирования областной службы спасения под руководством старшего смены Николая Кафидова. Спасатели на судне на воздушной подушке "Хивус" подплыли к животному на безопасном расстоянии, подползли в краю полыньи и при помощи альпинистского снаряжения вытащили собаку на поверхность, - сообщает пресс-служба МЧС Ульяновской области.

Помощь ветеринара собаке не понадобилась. Как только ее спасли, она поспешила убежать.

ИСТОЧНИК KP.RU