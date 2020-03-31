2020-03-31T20:41:40+03:00
Происшествия

В Чувашии огласили приговор женщине, которая вышла из колонии и через три забила насмерть сожителя

Лика ИСАЕВА
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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Суд признал виновной 48-летнюю жительницу села Чебаково Ядринского района республики. За "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" она была приговорена к 6 годам колонии строгого режима.

Преступление произошло в октябре 2019 года. Отсидев три года в колонии за жестокое избиение человека, женщина вышла на волю. Это событие она решила отметить дома со своим 49-летним сожителем.

Парочка пила на протяжении трех дней. По пьяни женщина за что-то обиделась и напала на мужчину. Она повалила его на пол и несколько раз ударила ногами. Этого хватило, чтобы потерпевший получил смертельные травмы и скончался на месте преступления. Сообщили в СУ СКР Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Чувашии огласили приговор женщине, которая вышла из колонии и через три забила насмерть сожителя
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