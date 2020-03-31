В Чувашии 110 человек тушили загоревшийся лес

31 Март 2020 2020-03-31T14:12:11+03:00

По предварительным данным, огонь перешел на деревья с горящей сухой травы

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 30 марта, загорелся лес на территории Безднинского участкового лесничества Алатырского лесхоза. По предварительным данным, огонь перешел на лесной массив с горящей сухой травы.

Возгорание тушили 110 пожарных и 14 единиц техники. Никто не пострадал.

- Будьте особенно внимательны при обращении с огнем! Не сжигайте сухую траву и мусор вблизи строений, не бросайте на землю непотушенные окурки! Прошлогодний сухостой и скопившийся за зиму сор могут легко вспыхнуть, а ветер превратить небольшой костер в неконтролируемый пожар, - отмечают в пресс-службе МЧС Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU