2020-03-31T15:58:46+03:00
Происшествия

В Чувашии строгого отца за истязания дочери приговорили к 5 годам колонии

На жесткие методы "воспитания" мужчины в правоохранительные органы заявила его подруга
Лика ИСАЕВА
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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В правоохранительные органы Чувашии обратилась женщина, которая рассказала об истязании 6-летней девочки. Заявительница живет вместе с 33-летним отцом ребенка. В феврале и в октябре 2019 года мужчина по незначительным причинам наказывал своего ребенка. Дочку он избивал ремнем от дамской сумки, и следы этого "воспитания" на теле девочки так ужаснули женщину, что она вынуждена была заявить об этом в полицию.

В отношении безработного родителя возбудили уголовное дело по статье "Истязание заведомо несовершеннолетней дочери и неисполнение обязанностей по ее воспитанию, соединенное с жестоким обращением с ней".

Свою вину мужчина полностью признал, по приговору суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили в СУ СКР Чувашии.

Сейчас решается вопрос о том, где будет жить ребенок, а в отношении осужденного отца – вопрос о лишении его родительских прав.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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