В Нижнекамске прохожие нашли отрезанные человеческие ноги

31 Март 2020 2020-03-31T18:13:32+03:00

Скорее всего, части тела принадлежат тому же мужчине, голову которого до этого нашли в другом районе города. Личность убитого устанавливают следователи. Фото: Иван ПЕТРОВ

Ранее там же обнаружили человеческую голову в пакете

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В выходные на территории лесопарка в Нижнекамска прохожие обнаружили пакет, в котором находились две мужские ноги. Страшную находку передали сотрудникам правоохранительных органов. Выясняется, не принадлежат ли части тела мужчине, голову которого обнаружили в лесу Нижнекамска 23 марта. По факту этой находки в следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

В обоих случаях останки были обнаружены в разных районах. Следователи составили посмертный портрет погибшего и при помощи этого изображения устанавливают личность потерпевшего.

ИСТОЧНИК KP.RU