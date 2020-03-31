В Нижнекамске прохожие нашли отрезанные человеческие ноги
В выходные на территории лесопарка в Нижнекамска прохожие обнаружили пакет, в котором находились две мужские ноги. Страшную находку передали сотрудникам правоохранительных органов. Выясняется, не принадлежат ли части тела мужчине, голову которого обнаружили в лесу Нижнекамска 23 марта. По факту этой находки в следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".
В обоих случаях останки были обнаружены в разных районах. Следователи составили посмертный портрет погибшего и при помощи этого изображения устанавливают личность потерпевшего.
ИСТОЧНИК KP.RU
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