Новым замминистра финансов Татарстана назначена Гела Герасимова
Стало известно, что новым заместителем министра финансов Татарстана назначена Гела Гарсимова - экс-начальник бюджетного отдела ведомства. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина республики.
СПРАВКА КП
Гела Герасимова родилась в Казани в 1973 году. После школы она окончила казанский государственный технологический университет по специальности технология и конструирование швейных изделий. В 2000 году она прошла переподготовку в ТИСБИ - экономика предпринимательства.
В министерство финансов Татарстана Герасимова пришла работать в 1999 году на должность ведущего специалиста. В 2011 году она стала начальником бюджетного отдела ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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