Новым замминистра финансов Татарстана назначена Гела Герасимова

31 Март 2020 2020-03-31T13:56:24+03:00

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Стало известно, что новым заместителем министра финансов Татарстана назначена Гела Гарсимова - экс-начальник бюджетного отдела ведомства. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина республики.

СПРАВКА КП

Гела Герасимова родилась в Казани в 1973 году. После школы она окончила казанский государственный технологический университет по специальности технология и конструирование швейных изделий. В 2000 году она прошла переподготовку в ТИСБИ - экономика предпринимательства.

В министерство финансов Татарстана Герасимова пришла работать в 1999 году на должность ведущего специалиста. В 2011 году она стала начальником бюджетного отдела ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU