В Марий Эл поступило 82 тысячи одноразовых медицинских масок

31 Март 2020 2020-03-31T12:59:27+03:00

Они будут распределены в соответствии с заявками организаций

Изменить размер текста: A A

В Марий Эл поступила первая партия одноразовых медицинских масок - 82 тысячи штук. Они будут распределены в соответствии с поданными ранее заявками организаций, сообщает министерство здравоохранения республики.

Средства индивидуальной защиты и медицинские маски в Марий Эл стали скупаться из-за распространения в мире коронавируса. Отметим, что сейчас в регионе инфицированы два человека. Они находятся под присмотром врачей в больнице.

Ранее Минздрав Марий Эл получил 23 миллиона рублей на борьбу с коронавирусом. Деньги были выделены из резервного фонда республики. В частности, средства направлены на предупреждение заболевания и ликвидацию последствий его распространения, а также на покупку средств индивидуальной защиты для медработников (респираторов и защитных костюмов).

ИСТОЧНИК KP.RU