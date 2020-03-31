2020-03-31T12:59:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Марий Эл поступило 82 тысячи одноразовых медицинских масок

Они будут распределены в соответствии с заявками организаций
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Марий Эл поступила первая партия одноразовых медицинских масок - 82 тысячи штук. Они будут распределены в соответствии с поданными ранее заявками организаций, сообщает министерство здравоохранения республики.

Средства индивидуальной защиты и медицинские маски в Марий Эл стали скупаться из-за распространения в мире коронавируса. Отметим, что сейчас в регионе инфицированы два человека. Они находятся под присмотром врачей в больнице.

Ранее Минздрав Марий Эл получил 23 миллиона рублей на борьбу с коронавирусом. Деньги были выделены из резервного фонда республики. В частности, средства направлены на предупреждение заболевания и ликвидацию последствий его распространения, а также на покупку средств индивидуальной защиты для медработников (респираторов и защитных костюмов).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани задержали автоворов за кражу из "Лексуса" 2,5 тысяч шведских крон
В Чувашии 110 человек тушили загоревшийся лес
Новым замминистра финансов Татарстана назначена Гела Герасимова
С 1 апреля в Татарстане ожидается похолодание
В Марий Эл поступило 82 тысячи одноразовых медицинских масок
Режим полной самоизоляции в Татарстане: на въезде в Казань гаишники останавливают все автобусы
Российские ученые изобрели новый высокоточный тест для коронавируса
ВТБ сохраняет бесплатные переводы в СБП для своих клиентов
В Казани частично закрывают движение по улицам Дементьева и Несмелова
Налоговая служба Чувашии закупит почтовые марки и конверты на 14 миллионов рублей
В Татарстане водитель погиб, вылетев на скорости в кювет
В Казани нашли живым мужчину, который пропал две недели назад
В Марий Эл лихач перевернулся на трассе в кювет, погиб пассажир
В Казани лихач на скорости врезался в ограждение и перевернулся
В Казани росгвардейцы задержали мужчину с четырьмя пакетами синтетических накотиков
Хотела доехать до дома: в Чувашии 18-летнюю девушку будут судить за угон автопогрузчика
В Марий Эл пьяный водитель на Renault Sandero слетел на скорости с дороги в кювет