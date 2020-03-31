Российские ученые изобрели новый высокоточный тест для коронавируса
Он уже успешно прошел клинические испытания
Набор реагентов зарегистрирован для использования в России.
Изменить размер текста:
Российские ученые изобрели новый высокоточный тест для выявления у людей коронавируса - COVID-19.
Набор реагентов для этого создали в стенах Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщает «Комсомолка».
Отмечается, что новый высокоточный тест не дает ложной реакции – то есть спутать больного человека со здоровым никак не получится.
Известно, что тест уже успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования на территории России.
ИСТОЧНИК KP.RU