Российские ученые изобрели новый высокоточный тест для коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T11:58:41+03:00

Набор реагентов зарегистрирован для использования в России.

Он уже успешно прошел клинические испытания

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Российские ученые изобрели новый высокоточный тест для выявления у людей коронавируса - COVID-19.

Набор реагентов для этого создали в стенах Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщает «Комсомолка».

Отмечается, что новый высокоточный тест не дает ложной реакции – то есть спутать больного человека со здоровым никак не получится.

Известно, что тест уже успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования на территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU