2020-03-31T11:46:36+03:00
Экономика

ВТБ сохраняет бесплатные переводы в СБП для своих клиентов

Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ принял решение о сохранении нулевого тарифа в рамках Системы быстрых платежей минимум до конца апреля 2020 года. Ранее бесплатные переводы для своих клиентов банк установил первым среди участников системы с 1 января текущего года.

- Сейчас очень важно давать клиентам возможность проводить операции в удаленных каналах без визита в отделения банков. Переводы в рамках СБП отвечают этой задаче, набирая популярность у россиян. С момента запуска клиенты ВТБ совершили в системе свыше 4,5 млн переводов на 35 млрд рублей. Мы являемся крупнейшим банком-участником СБП и понимаем свою ответственность в предоставлении выгодного сервиса для пользователей. Идя навстречу клиентам, ВТБ принял решение о продлении нулевого тарифа на переводы как минимум еще на один месяц, – комментирует руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

В настоящее время ежемесячный лимит на проведение переводов в СБП у клиентов ВТБ составляет 300 тысяч рублей, максимальная сумма разовой операции – 15 тысяч рублей. Банк рассматривает возможность повышения лимита на разовый перевод. Детали будут озвучены позднее.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани задержали автоворов за кражу из "Лексуса" 2,5 тысяч шведских крон
В Чувашии 110 человек тушили загоревшийся лес
Новым замминистра финансов Татарстана назначена Гела Герасимова
С 1 апреля в Татарстане ожидается похолодание
В Марий Эл поступило 82 тысячи одноразовых медицинских масок
Режим полной самоизоляции в Татарстане: на въезде в Казань гаишники останавливают все автобусы
Российские ученые изобрели новый высокоточный тест для коронавируса
ВТБ сохраняет бесплатные переводы в СБП для своих клиентов
В Казани частично закрывают движение по улицам Дементьева и Несмелова
Налоговая служба Чувашии закупит почтовые марки и конверты на 14 миллионов рублей
В Татарстане водитель погиб, вылетев на скорости в кювет
В Казани нашли живым мужчину, который пропал две недели назад
В Марий Эл лихач перевернулся на трассе в кювет, погиб пассажир
В Казани лихач на скорости врезался в ограждение и перевернулся
В Казани росгвардейцы задержали мужчину с четырьмя пакетами синтетических накотиков
Хотела доехать до дома: в Чувашии 18-летнюю девушку будут судить за угон автопогрузчика
В Марий Эл пьяный водитель на Renault Sandero слетел на скорости с дороги в кювет