Режим полной самоизоляции в Татарстане: на въезде в Казань гаишники останавливают все автобусы
Полный режим полной самоизоляции в Татрстане был введен только вчера, 30 марта, а уже сегодня на въезде в Казань и на выезде стоят сотрудники ГИБДД. По словам очевидцев, полицейские останавливают автобусы.
- Утром ехала на работу из Лаишевского района, - рассказала "Комсомолке" Марина Игнатьева. - Легковые автомашины свободно пропускают, но на обочине я увидела несколько автобусов, микроавтобусов. Рядом - сотрудники ГИБДД, они составляли какие-то документы.
Дело в том, что с 1 апреля в условиях действия режима полной самоизоляции в Татарстане прекращаются междугородние поездки, а также перевоз багажа, без соответствующей справки. Руководителей автотранспортных предприятий предупредили, что за нарушение полной самоизоляции юрлицу грозит штраф в размере 40 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU