Режим полной самоизоляции в Татарстане: на въезде в Казань гаишники останавливают все автобусы

31 Март 2020 2020-03-31T12:31:39+03:00

Хотя междугородние перевозки пассажиров и багажа должны были оказаться под запретом лишь с 1 апреля

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Полный режим полной самоизоляции в Татрстане был введен только вчера, 30 марта, а уже сегодня на въезде в Казань и на выезде стоят сотрудники ГИБДД. По словам очевидцев, полицейские останавливают автобусы.

- Утром ехала на работу из Лаишевского района, - рассказала "Комсомолке" Марина Игнатьева. - Легковые автомашины свободно пропускают, но на обочине я увидела несколько автобусов, микроавтобусов. Рядом - сотрудники ГИБДД, они составляли какие-то документы.

Дело в том, что с 1 апреля в условиях действия режима полной самоизоляции в Татарстане прекращаются междугородние поездки, а также перевоз багажа, без соответствующей справки. Руководителей автотранспортных предприятий предупредили, что за нарушение полной самоизоляции юрлицу грозит штраф в размере 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU