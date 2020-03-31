2020-03-31T13:17:12+03:00
Общество

С 1 апреля в Татарстане ожидается похолодание

Местами в республике ожидается мокрый снег и ветер порывами до 16 м/с
Алина ГАБДУЛИНА
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В ближайшие дни в Татарстане ожидается мокрый снег и сильный ветер.В ближайшие дни в Татарстане ожидается мокрый снег и сильный ветер.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Солнечные и теплые выходные в Татарстане сменятся резким похолоданием. Так уже в среду, 1 апреля, столбики термометров ночью будут опускаться до -3 градусов, а днем - до 0. Местами в республике ожидается мокрый снег и ветер порывами до 16 м/с. Такой прогноз дает Гидрометцентр региона.

В четверг, 2 апреля, также мокрый снег и сильный ветер. Ночью температура будет колебаться от -2 до -7 градусов, днем - от +2 до +7.

В конце недели в Татарстан вновь придет тепло и солнце. Ожидается, что дневные температуры вновь будут выше +10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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