С 1 апреля в Татарстане ожидается похолодание

31 Март 2020 2020-03-31T13:17:12+03:00

В ближайшие дни в Татарстане ожидается мокрый снег и сильный ветер. Фото: Евгения ГУСЕВА

Местами в республике ожидается мокрый снег и ветер порывами до 16 м/с

Изменить размер текста: A A

Солнечные и теплые выходные в Татарстане сменятся резким похолоданием. Так уже в среду, 1 апреля, столбики термометров ночью будут опускаться до -3 градусов, а днем - до 0. Местами в республике ожидается мокрый снег и ветер порывами до 16 м/с. Такой прогноз дает Гидрометцентр региона.

В четверг, 2 апреля, также мокрый снег и сильный ветер. Ночью температура будет колебаться от -2 до -7 градусов, днем - от +2 до +7.

В конце недели в Татарстан вновь придет тепло и солнце. Ожидается, что дневные температуры вновь будут выше +10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU