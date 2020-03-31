В Казани частично закрывают движение по улицам Дементьева и Несмелова
Так, в столице Татарстана из-за строительств ливневой канализации на улице Дементьева до 5 апреля ограничат движение транспорт около здания №2Б.
Кроме того, с 1 апреля такое же ограничение для автомобилистов вводится и на улице Несмелова - до улицы Иовлева и от улицы Поселковая до здания №1б по улице Архангельская. Там нельзя будет проехать вплоть до 30 июня. Также с 10 апреля и до 10 мая будет полностью перекрыто движение на участке от улицы Иовлева до улицы Поселковая.
Причина данного неудобства в строительстве автомобильной дороги от улицы Несмелова до автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга».
ИСТОЧНИК KP.RU
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