Налоговая служба Чувашии закупит почтовые марки и конверты на 14 миллионов рублей
Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок
Приобретены будут 140 тысяч почтовых конвертов и более 634,3 тысяч марок различного номинала.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Налоговая служба Чувашии приобретет 140 тысяч почтовых конвертов и более 634,3 тысяч марок. На это будет потрачено 14 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, почтовые марки должны иметь номиналы от 1 до 50 рублей.
Подрядчик будет определен посредством электронного аукциона 13 апреля. В течение месяца со дня подписания контракта он должен будет доставить товар по десяти адресам - зданиям налоговой службы Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU