Налоговая служба Чувашии закупит почтовые марки и конверты на 14 миллионов рублей

31 Март 2020 2020-03-31T11:04:04+03:00

Приобретены будут 140 тысяч почтовых конвертов и более 634,3 тысяч марок различного номинала. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Налоговая служба Чувашии приобретет 140 тысяч почтовых конвертов и более 634,3 тысяч марок. На это будет потрачено 14 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, почтовые марки должны иметь номиналы от 1 до 50 рублей.

Подрядчик будет определен посредством электронного аукциона 13 апреля. В течение месяца со дня подписания контракта он должен будет доставить товар по десяти адресам - зданиям налоговой службы Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU