2020-03-31T11:04:04+03:00
Общество

Налоговая служба Чувашии закупит почтовые марки и конверты на 14 миллионов рублей

Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Приобретены будут 140 тысяч почтовых конвертов и более 634,3 тысяч марок различного номинала.Приобретены будут 140 тысяч почтовых конвертов и более 634,3 тысяч марок различного номинала.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Налоговая служба Чувашии приобретет 140 тысяч почтовых конвертов и более 634,3 тысяч марок. На это будет потрачено 14 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, почтовые марки должны иметь номиналы от 1 до 50 рублей.

Подрядчик будет определен посредством электронного аукциона 13 апреля. В течение месяца со дня подписания контракта он должен будет доставить товар по десяти адресам - зданиям налоговой службы Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии 110 человек тушили загоревшийся лес
Новым замминистра финансов Татарстана назначена Гела Герасимова
С 1 апреля в Татарстане ожидается похолодание
В Марий Эл поступило 82 тысячи одноразовых медицинских масок
Режим полной самоизоляции в Татарстане: на въезде в Казань гаишники останавливают все автобусы
Российские ученые изобрели новый высокоточный тест для коронавируса
ВТБ сохраняет бесплатные переводы в СБП для своих клиентов
В Казани частично закрывают движение по улицам Дементьева и Несмелова
Налоговая служба Чувашии закупит почтовые марки и конверты на 14 миллионов рублей
В Татарстане водитель погиб, вылетев на скорости в кювет
В Казани нашли живым мужчину, который пропал две недели назад
В Марий Эл лихач перевернулся на трассе в кювет, погиб пассажир
В Казани лихач на скорости врезался в ограждение и перевернулся
В Казани росгвардейцы задержали мужчину с четырьмя пакетами синтетических накотиков
Хотела доехать до дома: в Чувашии 18-летнюю девушку будут судить за угон автопогрузчика
В Марий Эл пьяный водитель на Renault Sandero слетел на скорости с дороги в кювет