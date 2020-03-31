2020-03-31T10:22:27+03:00
Общество

В Казани нашли живым мужчину, который пропал две недели назад

Мужчина, который пропал 14 марта, был найден живым в понедельник, 30 числа
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Казани завершились поиски 53-летнего Марселя Шарафутдинова. Мужчина, который пропал 14 марта, был найден живым в понедельник, 30 числа. Об этом сообщили члены поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”. Где казанец находился две недели, и при каких обстоятельствах был найден не уточняется.

Напомним, в Татарстане до сих пор не нашли 44-летнего Евгения Ематина из села Айша, 56-летнего Владимира Якимова из села Уразаево, 73-летнего Владимра Реддера из Набережных Челнов и 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву из Альметьевска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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