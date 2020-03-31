В Татарстане водитель погиб, вылетев на скорости в кювет
Смертельная авария с участием отечественного автомобиля ВАЗ-211440 произошла 30 марта в 19.00 на 27 километре автодороги Джалиль - Сарманово – Холодная Поляна. По предварительным данным, 61-летний легковушки на большой скорости в условиях недостаточной видимости не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет
Там его автомобиль перевернулся.
Травмы, которые получил водитель, оказались смертельными, он погиб на месте дорожно-транспортного происшествия.
На месте аварии работали все экстренные службы республики - МЧС, Госавоинспекция и "скорая медицинская помощь".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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