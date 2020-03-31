2020-03-31T10:48:18+03:00
Происшествия

В Татарстане водитель погиб, вылетев на скорости в кювет

На месте аварии работали экстренные службы республики
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Смертельная авария с участием отечественного автомобиля ВАЗ-211440 произошла 30 марта в 19.00 на 27 километре автодороги Джалиль - Сарманово – Холодная Поляна. По предварительным данным, 61-летний легковушки на большой скорости в условиях недостаточной видимости не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет

Там его автомобиль перевернулся.

Травмы, которые получил водитель, оказались смертельными, он погиб на месте дорожно-транспортного происшествия.

На месте аварии работали все экстренные службы республики - МЧС, Госавоинспекция и "скорая медицинская помощь".

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии 110 человек тушили загоревшийся лес
Новым замминистра финансов Татарстана назначена Гела Герасимова
С 1 апреля в Татарстане ожидается похолодание
В Марий Эл поступило 82 тысячи одноразовых медицинских масок
Режим полной самоизоляции в Татарстане: на въезде в Казань гаишники останавливают все автобусы
Российские ученые изобрели новый высокоточный тест для коронавируса
ВТБ сохраняет бесплатные переводы в СБП для своих клиентов
В Казани частично закрывают движение по улицам Дементьева и Несмелова
Налоговая служба Чувашии закупит почтовые марки и конверты на 14 миллионов рублей
В Татарстане водитель погиб, вылетев на скорости в кювет
В Казани нашли живым мужчину, который пропал две недели назад
В Марий Эл лихач перевернулся на трассе в кювет, погиб пассажир
В Казани лихач на скорости врезался в ограждение и перевернулся
В Казани росгвардейцы задержали мужчину с четырьмя пакетами синтетических накотиков
Хотела доехать до дома: в Чувашии 18-летнюю девушку будут судить за угон автопогрузчика
В Марий Эл пьяный водитель на Renault Sandero слетел на скорости с дороги в кювет