В Татарстане водитель погиб, вылетев на скорости в кювет

31 Март 2020 2020-03-31T10:48:18+03:00

С места происшествия Фото: Из материалов пресс-службы

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Смертельная авария с участием отечественного автомобиля ВАЗ-211440 произошла 30 марта в 19.00 на 27 километре автодороги Джалиль - Сарманово – Холодная Поляна. По предварительным данным, 61-летний легковушки на большой скорости в условиях недостаточной видимости не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет

Там его автомобиль перевернулся.

Травмы, которые получил водитель, оказались смертельными, он погиб на месте дорожно-транспортного происшествия.

На месте аварии работали все экстренные службы республики - МЧС, Госавоинспекция и "скорая медицинская помощь".

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ИСТОЧНИК KP.RU