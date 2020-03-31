В Казани росгвардейцы задержали мужчину с четырьмя пакетами синтетических накотиков

31 Март 2020 2020-03-31T08:54:26+03:00

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Во время патрулирования в воскресенье, 29 марта, лесопарковой зоны в поселке Дербышки Советского района столицы Татарстана сотрудники Росгвардии Татарстана обратили внимание на легковушку, которая стояла на краю леса. Рядом с ней среди деревьев что-то искал в земле молодой человек.

Когда мужчину задержали, то обнаружили у него четыре пакета с уже знакомой правоохранителям системой упаковки наркотических средств. В пакетах, как позже подтвердила экспертиза догадку росгвардейцев. находились синтетические наркотики. Каждый пакет весил почти 1 грамм.

- Гражданина был задержан и доставлен в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана. - Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств".

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ИСТОЧНИК KP.RU