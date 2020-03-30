2020-03-30T19:33:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим полной самоизоляции в Татарстане: антисептики снова появятся на полках магазинов

Кроме того, на фоне режима полной самоизоляции в Татарстане начали выпускать медицинские маски. До этого их производили только в соседних регионах
Алина ГАБДУЛИНА
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Во время пандемии коронавируса особой популярностью стали пользоваться антисептические средства и медицинские маски.Во время пандемии коронавируса особой популярностью стали пользоваться антисептические средства и медицинские маски.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Во время пандемии коронавируса особой популярностью стали пользоваться антисептические средства и медицинские маски. В Татарстане, как и во многих других регионах России, местных жители жаловались на их дефицит. Поэтому в регионе было решено наладить пошив средств индивидуальной защиты и увеличить объемы производства антисептика. Об этом на брифинге заявила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

Она отметила, что в аптеки регулярно доставляются медицинские маски, но их быстро раскупают. Также на фоне режима полной самоизоляции в Татарстане антисептики должны в скором времени появиться на полках магазинов и в достаточном количестве.

Напомним, с 30 марта в республики введен режим полной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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