Режим полной самоизоляции в Татарстане: как будет работать транспорт

30 Март 2020 2020-03-30T18:24:56+03:00

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В понедельник, 30 марта, было объявлено о введении режима полной самоизоляции в Татарстане. Так, во время пандемии коронавируса выходить из дома можно лишь в случае крайней необходимости: за продуктами в ближайший магазин и за экстренной медпомощью.

Между тем в регионе останутся люди, которым нужно ездить на работу - работники учреждений региона непрерывного цикла, медики, а также сотрудники продуктовых магазинов и аптек. В частности, для них все еще будет ходить общественный транспорт. Вот только интенсивность его снизится. А работа междугородних автобусов будет приостановлена. Электричек так же станет меньше.

Внутренние авиарейсы по России осуществляться будут. Вот только в аэропорту Казани еще больше усилят контроль за пассажирами - все из-за режима полной самоизоляции в Татарстане. У людей будут проверять температуру и брать анкетные данные.

Вместе с тем татарстанцев просят не ездить в Москву и Санкт-Петербург - там не самая благополучная обстановка с коронавирусом. В целом же всем, кто сейчас находится в другом городе или регионе, советуют вернуться домой и соблюдать режим полной самоизоляции в Татарстане.

ИСТОЧНИК KP.RU