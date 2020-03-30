2020-03-30T18:24:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим полной самоизоляции в Татарстане: как будет работать транспорт

Стало известно, чего ждать пассажирам в режиме полной изоляции в Татарстане
Алина ГАБДУЛИНА
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Прежде всего сократят количество автобусов на маршрутах.Прежде всего сократят количество автобусов на маршрутах.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В понедельник, 30 марта, было объявлено о введении режима полной самоизоляции в Татарстане. Так, во время пандемии коронавируса выходить из дома можно лишь в случае крайней необходимости: за продуктами в ближайший магазин и за экстренной медпомощью.

Между тем в регионе останутся люди, которым нужно ездить на работу - работники учреждений региона непрерывного цикла, медики, а также сотрудники продуктовых магазинов и аптек. В частности, для них все еще будет ходить общественный транспорт. Вот только интенсивность его снизится. А работа междугородних автобусов будет приостановлена. Электричек так же станет меньше.

Внутренние авиарейсы по России осуществляться будут. Вот только в аэропорту Казани еще больше усилят контроль за пассажирами - все из-за режима полной самоизоляции в Татарстане. У людей будут проверять температуру и брать анкетные данные.

Вместе с тем татарстанцев просят не ездить в Москву и Санкт-Петербург - там не самая благополучная обстановка с коронавирусом. В целом же всем, кто сейчас находится в другом городе или регионе, советуют вернуться домой и соблюдать режим полной самоизоляции в Татарстане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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